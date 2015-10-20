Порошенко звільнив представника України в Комісії з економічних питань при СНД

02:16, 20 жовтня 2015
Політика
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Порошенко звільнив Ратнікова з посади представника України в Комісії з економічних питань при СНД.

Порошенко / president.gov.ua

Президент Петро Порошенко звільнив Дмитра Ратнікова з посади повноважного представника України в Комісії з економічних питань при Економічній раді Співдружності Незалежних Держав.

Текст відповідного указу розміщений на сайті президента.

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Раніше УНІАН повідомляв, що президент Петро Порошенко призначив послів України в Португалії, Омані та у Союзі Коморських Островів.

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