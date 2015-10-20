Порошенко звільнив представника України в Комісії з економічних питань при СНД
02:16, 20 жовтня 2015Політика
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Порошенко звільнив Ратнікова з посади представника України в Комісії з економічних питань при СНД.
Текст відповідного указу розміщений на сайті президента / president.gov.ua
Президент Петро Порошенко звільнив Дмитра Ратнікова з посади повноважного представника України в Комісії з економічних питань при Економічній раді Співдружності Незалежних Держав.
Текст відповідного указу розміщений на сайті президента.
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Раніше УНІАН повідомляв, що президент Петро Порошенко призначив послів України в Португалії, Омані та у Союзі Коморських Островів.
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