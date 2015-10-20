Рішення окупантів щодо 220 пам'яток Криму не має правових наслідків - Мінкульт

Про це йдеться у повідомленні міністерства.

Мінкультури наголошує, що тимчасово окупована територія є невід'ємною частиною території України, на яку поширюється дія Конституції та законів України, згідно з якими на Росію як державу, що здійснює окупацію, покладена відповідальність за охорону культурної спадщини на тимчасово окупованій території відповідно до норм і принципів міжнародного права.

Тому рішення Росії включити пам’ятки культурної спадщини Криму та їх території до Єдиного державного реєстру об’єктів культурної спадщини народів РФ є протиправним.

Читайте такожОкупанти Криму хочуть терміново розпродати близько 30 збанкрутілих санаторіїв

Як зазначає українське відомство, незаконні дії Росії стосуються зокрема об’єктів культурної спадщини, які занесені до Державного реєстру нерухомих пам’яток України. Це фортеця і печерне місто Чуфут-Кале, Генуезька і міська фортеці у Феодосії, комплекс споруд Воронцовського палацу, "Ластівчине гніздо", комплекс споруд палацу Олександра III, комплекс споруд Судацької фортеці, Ханський палац у Бахчисараї, що є об’єктами нерухомої культурної спадщини України національного значення, а два останніх з них номінуються на занесення до переліку об’єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

"Вся відповідальність за пошкодження чи руйнацію цих безцінних пам’яток лежить на Російській Федерації", - підкреслює Мінкульт.