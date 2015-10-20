Медведєв відніс понад 200 об'єктів окупованого Криму до пам'яток історії та культури РФ

Документ був опублікований на сайті кабміну 20 жовтня, передає ТАСС.

Зазначається, що Мінкультури РФ доручено включити ці об'єкти в єдиний державний реєстр об'єктів культурної спадщини народів Росії.

У список увійшли, зокрема, комплекс споруд Судакської фортеці, Ханський палац у Бахчисараї, фортеця і печерне місто Чуфут-Кале, Генуезька і Міська фортеці у Феодосії, комплекс споруд Воронцовського палацу, "Ластівчине гніздо", комплекс споруд палацу Олександра III, меморіальні комплекси на Малаховому кургані і Сапун-горі.

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Раніше УНІАН повідомляв, що нелегітимна влада окупованого Росією Севастополя передала національний заповідник «Херсонес Таврійський» у власність РФ.

Як заявив нелегітимний голова "комісії Законодавчих зборів міста із бюджету" В'ячеслав Аксьонов, рішення прийнято у зв'язку з відповідним розпорядженням президента Росії Володимира Путіна.