Медведєв відніс понад 200 об'єктів окупованого Криму до пам'яток історії та культури РФ
Прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв підписав розпорядження, яким понад 220 об'єктів на території Республіки Крим та міста Севастополя віднесені до культурних об'єктів федерального значення.
Документ був опублікований на сайті кабміну 20 жовтня, передає ТАСС.
Зазначається, що Мінкультури РФ доручено включити ці об'єкти в єдиний державний реєстр об'єктів культурної спадщини народів Росії.
У список увійшли, зокрема, комплекс споруд Судакської фортеці, Ханський палац у Бахчисараї, фортеця і печерне місто Чуфут-Кале, Генуезька і Міська фортеці у Феодосії, комплекс споруд Воронцовського палацу, "Ластівчине гніздо", комплекс споруд палацу Олександра III, меморіальні комплекси на Малаховому кургані і Сапун-горі.
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Як заявив нелегітимний голова "комісії Законодавчих зборів міста із бюджету" В'ячеслав Аксьонов, рішення прийнято у зв'язку з відповідним розпорядженням президента Росії Володимира Путіна.