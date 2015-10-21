Бердянськ могли залишити без газу умисно з метою "насолити" владі - прокурор

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Бердянської міської ради.

"Прокурор області Олександр Шацький повідомив присутнім (на нараді в Бердянську), що за фактом події порушено кримінальні справи. На сьогодні опрацьовуються дві версії того, що сталося: халатність і навмисні дії з метою комусь насолити, нашкодити владі. Владі не тільки міський, а в цілому в країні", - сказано в ньому.

За словами прокурора, з урахуванням того, що Бердянськ знаходиться в прифронтовій зоні, це може стати досить серйозним звинуваченням.

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"Я хочу звернути увагу на те, що засувки на газопроводах змінювалися завжди і у всі часи, але ніколи це не призводило до знегажування, вибачте за таке формулювання, міста", - підкреслив Шацький.

Прокурор зазначив, що слідство не залишило без уваги той факт, як оперативно були розгорнуті в місті одним із кандидатів польові кухні і з якою політичною помпою все це робилося.

"Ми не дамо робити заручниками політики простих людей, і обов'язково ретельно проведемо розслідування, щоб покарати винних", - заявив Шацький.

Як повідомляє прес-служба компанії "Запоріжгаз", роботи з відновлення газопостачання Бердянська і сіл Луначарське, Роза, Шовкове, Нововасилівка вже завершено.

У місті та районі працює 15 мобільних груп газовиків, що в оперативному режимі підключають будинки і квартири, в які не вдалося потрапити раніше через відсутність абонентів.

За минулу добу в місті Бердянську, селах Луначарське і Нововасилівка до газопостачання було підключено близько 7 тисяч споживачів побутового газу. Всього блакитне паливо станом на 8-00 21 жовтня 2015 вже отримали 46,5 тисяч мешканців міста та чотирьох сіл району, що становить 98% абонентів.