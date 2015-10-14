Бердянськ повністю залишився без газопостачання

За інформацією прес-служби мерії Бердянська, проблема з газопостачанням курортного міста виникла безпосередньо після проведення ремонтних робіт на магістральному газопроводі.

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«13 жовтня підприємство "Харківтрансгаз" проводило планові роботи по заміні заслінки на магістральному газопроводі, яким газ подається на Бердянськ. У зв'язку з цим бердянці отримали попередження про те, що подача газу в місті 13 жовтня буде обмежена і споживачам необхідно обмежити його споживання. Газівники відключили від газопостачання підприємства міста, а для населення був сформований запас, якого через затримку при проведенні ремонтних робіт не вистачило: запаси газу виявилися вичерпані, а система заповітренена», - повідомили в мерії.

В результаті, за даними мерії Бердянська, тепер для подачі газу населенню газовикам необхідно обійти всі будинки і квартири, щоб перед початком подачі газу упевнитися, що всі газові крани перекриті.

Як багато часу це займе - невідомо.