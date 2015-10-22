Необхідно задекларувати загрозу цивілізованому світу, яка йде з Росії - Безсмертний

Про це в ефірі "5 каналу" заявив представник України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі Роман Безсмертний.

"Для нас важливо пояснювати Європі, що маневри Росії - це не припинення конфлікту, це не зупинка війни. Це лише спроба тактично переграти цивілізований світ у вірі в те, що перемир'я може перерости в мир", - зауважив він.

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За його словами, Європі необхідно переглянути концепцію безпеки.

"Відчувається те, що Європа, європейські лідери продовжують вірити в те, що цивілізованими способами, вмовляннями, можна якось домовитися з Москвою. З моєї точки зору, Європі треба переглянути концепцію безпеки. Треба змінити її основні акценти. І це стосується, в тому числі, світових безпекових процесів чи, принаймні, почати над цим працювати, щоб задекларувати загрозу цивілізованому світу, яка йде з Росії", - наголосив Безсмертний.