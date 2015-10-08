Норвегія збільшить витрати на оборону, розвідку та розвиток Арктики

У представленій в середу парламенту фінальній версії проекту державного бюджету на 2016 рік оборонні витрати пропонується збільшити на 12% - з 43,8 до 49,1 млрд крон ($5,3 до $6 млрд за поточним курсом), передає ТАСС.

Додаткові кошти призначені передусім на оплату замовлених Норвегією в США винищувачів F-35, перші з яких будуть доставлені в скандинавське королівство як раз у 2016 році. Разом з тим, більш ніж на 20% збільшиться також фінансування норвезької служби військової розвідки, якої в 2016 році влада має намір виділити 1,55 млрд крон ($188 млн). Як наголошується в документі, "спостереження за ситуацією в Росії" і в Арктиці буде пріоритетом для розвідслужби. Додаткові 240 млн крон ($30 млн) пропонується також закласти в статтю бюджету, присвячену проектам розвитку норвезького полярного кола, щоб серед іншого "посилити військову присутність в північних регіонах країни, збільшивши кількість місій, виконаних літаками морської розвідки "Оріон" і підводними човнами.

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"Російська активність в Арктиці, а також збільшення її військового потенціалу в цілому повинні враховуватися при оцінці викликів, що стоять перед північними регіонами у сфері оборони і безпеки", - йдеться у поясненнях до відповідної статті бюджету.

Разом з тим, "арктичний бюджет", який сумарно повинен перевищити 3 млрд крон ($365 млн), передбачає також витрати на наукові, інфраструктурні та бізнес-проекти, а також розвиток міжнародного співробітництва, в тому числі і з Росією. У представленому документі підкреслюється, що хоча події в Україні і призвели до істотного охолодження стосунків між РФ і Заходом, "співробітництво у важливих сферах, що має величезну цінність для обох країн, буде продовжуватися".

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Раніше УНІАН повідомляв, у зв'язку з агресивною політикою Росії перед Норвегією постала необхідність нарощування військової потужності, зокрема в Арктиці. У зв'язку з цим він звернувся до уряду країни з проханням збільшити протягом наступних 20 років фінансування на більш ніж $20 млрд.