Затримано снайпера "ДНР", який обстрілював місію ОБСЄ (відео)

Як повідомляє прес-центр СБУ, бойовик на прізвисько "Кент" прибув на територію, контрольовану українською владою, "провідати" знайомих.

До незаконного збройного формування "ДНР" він приєднався у липні минулого року після звільнення з місць позбавлення волі.

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Бойовик пройшов спеціальну підготовку під керівництвом російського спецназівця та був зарахований снайпером в одне з терористичних угруповань. "Кент" брав активну участь у бойових діях та обстрілах місії ОБСЄ і командного складу сил антитерористичної операції.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

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