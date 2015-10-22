Затримано снайпера "ДНР", який обстрілював місію ОБСЄ (відео)
Служба безпеки України затримала у Рубіжному (Луганська область) снайпера з терористичної організації "ДНР", що, зокрема, обстрілював представників місії ОБСЄ і командного складу сил АТО.
Як повідомляє прес-центр СБУ, бойовик на прізвисько "Кент" прибув на територію, контрольовану українською владою, "провідати" знайомих.
До незаконного збройного формування "ДНР" він приєднався у липні минулого року після звільнення з місць позбавлення волі.
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Бойовик пройшов спеціальну підготовку під керівництвом російського спецназівця та був зарахований снайпером в одне з терористичних угруповань. "Кент" брав активну участь у бойових діях та обстрілах місії ОБСЄ і командного складу сил антитерористичної операції.
Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.
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