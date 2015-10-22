За час проведення АТО Порошенко роздав 40 генеральських звань (документ)
18:27, 22 жовтня 2015Політика
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Від початку проведення АТО на Донбасі 40 українських військових Збройних сил отримали звання генерала.
Порошенко присвоїв 40 звань вищого офіцерського складу / Фото УНІАН
Про це повідомили у Міноборони, передає "Доступ до правди" на своїй сторінці у Facebook.
За інформацією, наданою Міноброни, в Збройних силах України проходять службу 104 генерали.
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Найбільше серед військовослужбовців генерал-майорів - 72, генерал-лейтенантів - 29, один генерал-полковник та один генерал армії України.
Варто зазначити, що за час АТО указом президента Петра Порошенка було присвоєно 40 звань вищого офіцерського складу.
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