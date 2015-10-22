За час проведення АТО Порошенко роздав 40 генеральських звань (документ)

Про це повідомили у Міноборони, передає "Доступ до правди" на своїй сторінці у Facebook.

За інформацією, наданою Міноброни, в Збройних силах України проходять службу 104 генерали.

Читайте такожПрезидент присвоїв звання "Героя України" трьом "кіборгам": Зіничу, Божку і Межевікіну

Найбільше серед військовослужбовців генерал-майорів - 72, генерал-лейтенантів - 29, один генерал-полковник та один генерал армії України.

Варто зазначити, що за час АТО указом президента Петра Порошенка було присвоєно 40 звань вищого офіцерського складу.