МВС розслідує факт незаконної заміни членів міської виборчої комісії у Дніпропетровську

Як повідомляє прес-служба МВС, дії зловмисників кваліфіковані як підробка документів.

"До МВС звернулися представники політичних партій "Нова Політика" і "Жінки за Майбутнє" із заявою про скоєння злочину проти виборчих прав громадян, а саме – подання до ЦВК невстановленими поки особами підроблених документів по заміні членів Дніпропетровської міської виборчої комісії від імені цих політичних сил", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що зловмисники, підробивши підписи і печатки політичних партій, подали заяви до міської виборчої комісії міста Дніпропетровська про заміну представників без відома відповідних політичних сил.

Так, ЦВК на підставі цих підроблених заяв 21 жовтня на своєму засіданні прийняла рішення про заміну членів Дніпропетровської міської виборчої комісії на осіб, які не мають жодного відношення до даних політичних сил.

За цим фактом Головним слідчим управлінням МВС розпочато кримінальне провадження за ч. 3 та ч. 4 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.