Порошенко схвалив надання пільг ветеранів війни сім'ям Небесної сотні

Згідно з даними на сторінці відповідного законопроекту №2022а на сайті Верховної Ради, закон повернуто до парламенту за підписом президента.

Даним документом дія закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" поширено на членів сімей осіб, загиблих або померлих унаслідок поранень, каліцтв, контузій чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі в Революції гідності.

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В той же час ця норма не поширюється на членів сімей працівників міліції, осіб, які проходили службу в правоохоронних органах спеціального призначення, військовослужбовців внутрішніх військ, Збройних сил та інших військових формувань, загиблих або померлих унаслідок поранень, каліцтв, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних при виконанні службових обов'язків, пов'язаних з подіями Революції гідності.

Нагадаємо, документ був прийнятий Верховною Радою в цілому 6 жовтня.