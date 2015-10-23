Пилипенко: Венеційська Комісія вітає прагнення України щодо судової реформи, але проти радикальних звільнень суддів

Повідомив представник України у Венеційській комісії, перший заступник голови партії "Відродження" Володимир Пилипенко.

За його словами відповідний висновок щойно затвердили на черговому засіданні комісії, що проходить 23 жовтня у Венеції.

«Позитивні відгуки експертів Венеційської комісії отримали такі пропозиції як: позбавлення права Верховної Ради призначати суддів, скасування 5-тирічного випробувального терміну для молодих суддів та скасування «порушення присяги судді» в якості підстави для звільнення, проведення реформи Генпрокуратури і позбавлення прокуратури функції нагляду», - повідомив він.

Водночас, за його словами, Венеційська комісія зробила достатньо критичні зауваження щодо пропозицій відносно звільнення суддів.

«Так, на думку ВК звільнення з посади всіх суддів, за виключенням дуже виняткових ситуацій, таких як розірваність конституційного процесу, не відповідає європейським стандартам.. Окрім того, Комісія вважає, що заміна всіх суддів (більш ніж 8000) становить загрозу для здійснення правосуддя в державі», - зазначив представник України у ВК.

«Щодо атестації суддів. Венеційська комісія радить розглядати переатестацію діючих суддів як виняткову міру, а також рекомендує в разі проведення одночасного перепризначення суддів «першої п’ятирічки» зробити для них преференції, враховуючи їх досвід, який вони отримали під час перебування на випробувальному терміні. Наприклад, звільнити таких суддів від зобов’язання проходити додатковий період навчання протягом наступних кількох років», - додав Володимир Пилипенко.

А також зазначив, що в проекті судової реформи найбільш значущою позитивною нормою є позбавлення ВРУ участі в процедурі призначення суддів.

«Я переконаний, що всі позитивні напрацювання, які сьогодні затверджені ВК, повинні стати основою законопроекту про справжню судову реформу. Та найближчим часом вона може бути внесена в парламент», - додав представник України у Венеційскій комісії.