Порошенко створив Центр досліджень проблем Російської Федерації

Президент України Петро Порошенко підписав Указ «Про Центр досліджень проблем Російської Федерації».

Як повідомляє прес-служба глави держави, згідно з Указом № 605 від 23 жовтня, Центр утворюється у складі Національного інституту стратегічних досліджень як самостійний структурний підрозділ з метою системного аналізу проблемних питань у відносинах з Російською Федерацією, вироблення пропозицій щодо забезпечення національних інтересів України.

Згідно з документом, керівник Центру призначатиметься на посаду директором Національного інституту стратегічних досліджень.

Коментуючи створення зазначеного центру, заступник глави Адміністрації президента Костянтин Єлісєєв зазначив, що головною метою діяльності центру стануть науково-аналітичні розробки та прикладні дослідження актуальних проблем взаємодії з РФ, передусім у контексті відповідного забезпечення діяльності президента України.

«Військова агресія Росії проти України, зокрема анексія Криму та гібридна війна в Донбасі, тривожні внутрішні процеси всередині російського суспільства, останні дії РФ на міжнародній арені, які викликають глибоку стурбованість всього цивілізованого світу, перспективи та прогнози щодо економічного розвитку Росії, шляхи сприяння демократичним тенденціям в країні, забезпечення інтересів українців в Росії – всі ці питання потребують ретельного фахового аналізу та перебуватимуть у фокусі діяльності Центру з проблематики Російської Федерації», – сказав Єлісєєв.

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До основних завдань Центру належатиме також розробка практичних рекомендацій при формуванні та здійсненні державної політики України щодо Російської Федерації.

Центр досліджень проблем Росії функціонуватиме як самостійний структурний підрозділ у складі Національного інституту стратегічних досліджень з чіткою спеціалізацією, як це передбачено Статутом НІСД.