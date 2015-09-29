Україна змушена боротися проти повністю озброєних російських військ - Порошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко сказав сьогодні у Нью-Йорку на загальнополітичній дискусії щодо світових проблем в рамках 70-ї сесії Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй.

Глава держави заявив, що на Донбасі "ми змушені боротися проти повністю озброєних регулярних військ Збройних сил Російської Федерації".

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"Важке озброєння та військова техніка зосереджені на окупованих територіях в такій кількості, що армії більшості країн-членів ООН тільки можуть мріяти", - наголосив Порошенко.

Президент заявив, що «впродовж більше 20 місяців російська агресія проти моєї країни продовжувалася через фінансування терористів та найманців, та постачання озброєнь та військової техніки незаконним озброєним групам на Донбасі».