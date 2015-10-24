КВУ назвав міста, де може виникнути загроза для виборчого процесу (інфографіка)

Комітет виборців України назвав населені пункти, в яких зафіксовано серйозні проблеми із ходом виборчого процесу, йдеться на сайті організації.

До «гарячих точок» було віднесено 20 міст, у яких спостерігались проблеми із технічною організацією виборів, криміналізацією виборчого процесу та жорсткою конкуренцією між кандидатами.

В чотирьох містах зафіксовано проблеми відразу за кількома параметрами. До таких міст належать Дніпропетровськ, Харків, Рівне та Херсон.

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В 11 містах наявні проблеми із технічною організацією виборів (запізнення із виготовленням або серйозні помилки в бюлетенях, явно виражена некомпетентність або заангажованість ТВК). До таких міст віднесено Черкаси, Тернопіль, Новомосковськ, Лисичанськ, Маріуполь, Цюрупинськ, Ужгород, Харків.

У 8 містах зафіксовано випадки криміналізації виборчого процесу (напади на кандидатів, штаби, агітаторів, знищення агітаційної продукції/наметів). Зокрема, в Рівному, Херсоні, Одесі, Луцьку, Глухові, Ірпіні, Харкові та Каховці.

Ще у 8 містах спостерігається висока конкуренція між кандидатами, що може призвети до незаконних спроб вплинути на волевиявлення громадян. Зокрема, такі випадки зафіксовано в Миколаєві, Дніпропетровську, Херсоні, Вінниці, Кременчуку, Жмеринці, Нікополі, та Рівному.