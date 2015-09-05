В Україні стартувала виборча кампанія

Початок виборчого процесу не стосується тимчасово окупованих АР Крим та міста Севастополь, тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей.

Крім того, Центральна виборча комісія встановила неможливість проведення 25 жовтня місцевих виборів до 91 місцевої ради в населених пунктах на підконтрольній Україні частині Донецької області та до 31 місцевої ради на підконтрольній Україні частині Луганської області.

У той же час не розпочався виборчий процес виборів депутатів районних рад у місті Києві, оскільки вибори до зазначених рад призначені на 27 березня 2016 року.

На решті території – виборча кампанія стартувала сьогодні.

При цьому перші місцеві вибори пройдуть у 5 об’єднаних територіальних громадах Волинської області, 10 – Дніпропетровської, 8 – Житомирської, 2 – Кіровоградської, 7 – Одеської, 10 – Полтавської, 21 – Хмельницької, 10 - Чернівецької.

Відповідно до календарного плану основних організаційних заходів з підготовки та проведення місцевих виборів, партії до 19 вересня включно повинні подати до ЦВК копії рішення вищого керівного органу партії про участь її місцевих організацій у відповідних виборах разом з копіями свідоцтва про реєстрацію партії та її статуту. Висунення кандидатів у депутати місцевих рад, а також на посади сільських, селищних, міських голів розпочнеться з 21 вересня. Подання до територіальної виборчої комісії документів для реєстрації відповідних кандидатів триватиме до 30 вересня. До 1 жовтня відповідні територіальні виборчі комісії повинні прийняти рішення про реєстрацію кандидата (кандидатів) у депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови або про відмову в реєстрації.

Передвиборча агітація розпочинається з наступного дня за днем прийняття відповідною територіальною виборчою комісією рішення про реєстрацію кандидатів, а завершитись вона має о 24-й годині останньої п’ятниці перед днем голосування - до 24 години 23 жовтня 2015 року включно.

Як повідомляв УНІАН, місцеві вибори відбудуться в Україні 25 жовтня 2015 року.