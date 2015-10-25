На Харківщині на одній із дільниць зникли 500 бюлетенів
08:34, 25 жовтня 2015Політика
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У Богодухові Харківської області на одній із виборчих дільниць зникли 500 бюлетенів для голосування на виборах міського голови.
Нестачу бюлетенів виявила голова ДВК / УНІАН
Як повідомили УНІАН в Головному управлінні МВС України в Харківській області, напередодні, 24 жовтня, о 18.00 до міліції міста Богодухів надійшла заява голови дільничної виборчої комісії № 630128 про те, що 23 жовтня близько 16.00 під час перерахунку виборчих бюлетенів з виборів Богодухівського міського голови, перебуваючи на виборчій дільниці, вона виявила відсутність виборчих бюлетенів в кількості 500 штук.
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За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 158-1 КК України (голосування виборцем на виборах чи референдумі більше ніж один раз).
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