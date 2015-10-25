Порошенко розповів, чому у місцевих радах повинні сформуватися проукраїнські коаліції

Про це він заявив на виборчій дільниці в Києві, передає "Українська правда".

Він заявив, що місцеві вибори повинні пройти на такому ж високому рівні, як відбулися парламентські і президентські вибори.

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"Що стосується місцевих виборів, то я вважаю, що це дуже важливо, що на цих виборах обирають нових лідерів. Надзвичайно важливо, щоб при збереженні політичної конкуренції в місцевих радах були сформовані проукраїнські коаліції", - заявив Порошенко.