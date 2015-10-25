Сьогодні в Україні відбуваються вибори місцевих депутатів, мерів та голів сільрад

Виборчі дільниці відкрилися о 8:00 і працюватимуть до 20:00. Разом із черговими місцевими виборами Центральна виборча комісія призначила також перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад у 159 об’єднаних територіальних громадах та відповідних сільських, селищних, міських голів.

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Для проведення і підготовки виборів ЦВК сформував склад 640 територіальних виборчих комісій - обласних, районних, міських, районних у місті Києві виборчих комісій.

За даними ЦВК, сьогодні оберуть депутатів 10 тис. 778 місцевих рад, з яких 9 тис. 127 будуть сільськими радами.

На фінансування місцевих виборів уряд виділив 1,2 млрд грн.

Про участь у чергових місцевих виборах заявили 132 політичні партії.

Нинішні вибори та підготовка до них здійснювалася на основі нового закону «Про місцеві вибори», Згідно зі статтею 141 Конституції України, чергові місцеві вибори мають відбуватися "в останню неділю жовтня п'ятого року повноважень відповідної ради чи відповідного голови, обраних на чергових виборах". Попередні регіональні вибори пройшли в 2010 році.

Згідно із законом, прийнятим 14 липня 2015 року, вибори не відбуваються на території Автономної Республіки Крим, Севастополя та окремих районів Донецької та Луганської областей, які Україна фактично не контролює, а також у 91 населеному пункті Донецької та 31 – Луганської областей на підконтрольній території Україні, близькій до лінії зіткнення; також не будуть проводитися вибори до Донецької і Луганської обласних рад.

Вибори депутатів районних рад Києва відбудуться 27 березня 2016 року.

Від інших держав за виборами в Україні спостерігатимуть 134 офіційних спостерігачі, в ЦВК також зареєструвалися 1420 представників іноземних організацій.