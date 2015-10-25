Недосконале законодавство ускладнило голосування - "УКРОП"

Про це заявив в ефірі радіо «Європа плюс» керівник київського виборчого штабу «Українського об’єднання патріотів – УКРОП» Олег Калініченко, повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської організації політсили.

«Ці вибори відбуваються за значно складнішим принципом, ніж це було раніше. Людям, які не живуть активним політичним життям буде досить складно розібратися у бюлетені і знайти свого кандидата. Тому під час голосування часто спостерігалася плутанина», - заявив Олег Калініченко.

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«Виборець має знайти у списку назву партії, від якої йде його кандидат, потім у бюлетені позначено прізвище людини, яка йде першим номером у списку кандидатів і тільки після цього зазначене прізвище кандидата», - пояснив Олег Калініченко. «Крім того, складність ще полягає у тому, що не всі виборці на момент голосування знали яку партію представляє їхній кандидат», - додав керівник виборчого штабу «УКРОПу».

Як повідомляв УНІАН, згідно з екзит-полом, у Дніпропетровську лідирує "УКРОП", на виборах мера Філатов перемагає Вілкула.