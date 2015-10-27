В ЄС місцеві вибори в Україні назвали ще одним важливим кроком у зміцненні демократії

Заява відповідного змісту речника верховного представника ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріки Могеріні була розповсюджена сьогодні у Брюсселі, передає власний кореспондент УНІАН.

"Місцеві вибори, які відбулися в Україні в неділю, є ще одним важливим кроком на шляху до консолідації демократичного правління після президентських та парламентських виборів, які пройшли минулого року", - йдеться у заяві.

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В ЄС нагадали, що у своїй попередній доповіді міжнародні спостерігачі відзначили, що вибори в Україні були конкурентними, в цілому добре організованими, з "повагою до демократичного процесу".

"Тим не менш, необхідні додаткові зусилля для подальшого зміцнення цілісності й суспільної довіри до виборчого процесу", - наголошується у заяві речника Могеріні.

Як додали у ЄС, міжнародні спостерігачі також констатували, що місцеві вибори в Україні проходили у складній політичній, економічній, гуманітарній та безпековій ситуації, яка "характеризується незаконною анексією Криму Росією та тимчасовим контролем над деякими частинами території Донецької і Луганської областей незаконними збройними формуваннями".

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«Це зробило неможливим голосування більше ніж 5 мільйонів виборців у цих областях. Проведення виборів було неможливим з міркувань безпеки у деяких контрольованих урядом територіях Донецької і Луганської областей», - зазначається у заяві.

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Також у Євросоюзі нагадали, що вибори не відбулися у Маріуполі, Красноармійську та Сватовому, підкресливши, що голосування у цих містах має пройти «у першочерговому порядку, щоб забезпечити громадянам можливість реалізувати своє право голосу».