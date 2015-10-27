Коаліція поки не домовилася щодо дати виборів у Маріуполі – нардеп

Про таке в ефірі "5 каналу" заявив народний депутат від "Блоку Петра Порошенка" Іван Вінник.

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"Відбулася рада коаліції. Наскільки мені відомо, одностайного рішення ще не прийнято, щодо дати можливих виборів. "БПП" пропонував проводити їх в середині листопада. Я сподіваюся, враховуючи, що ми найбільша фракція парламенту, зможемо це рішення все-таки – щоб підтримали менші фракції коаліції. Адже ми не можемо зволікати із волевиявленням у Маріуполі", – заявив Вінник.

Нагадаємо, 25 жовтня виборчі дільниці у Маріуполі не відкрилися через те, що місцева ТВК відмовилася приймати бюлетені, віддруковані у типографії, що належить Рінату Ахметову.