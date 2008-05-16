Фракція БЮТ почувається дещо обманутою через дії НУ-НС

Фракція БЮТ почуває себе дещо обманутою у зв’язку з тим, що “Наша Україна – Народна самооборона” не підтримав один із антиінфляційних законопроектів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав в інтерв’ю журналістам лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО.

Як відомо, зокрема, не вистачило голосів для прийняття законопроекту «Про встановлення на 2008 рік тарифної квоти на ввезення в Україну деяких видів м’яса».

Відповідаючи на запитання журналістів, чи не почуває себе фракція БЮТ «дещо обманутою» у зв’язку з непідтримкою цього законопроекту, І.КИРИЛЕНКО відповів: «Почуваємо». «Настільки боляче і прикро нам, але мовчимо, сподіваємось, що наші колеги зроблять висновки із сьогоднішнього дня», - наголосив І.КИРИЛЕНКО.

Він зазначив, що фракція БЮТ сьогодні «чітко продемонструвала вірність ідеалам коаліції». «До нас претензій не може бути ні на молекулу», - сказав він, додавши, що фракцію БЮТ довгий час підозрювали у небажанні підтримувати законопроект про Кабінет міністрів України, але вся фракція віддала сьогодні за даний закон свої голоси.

«Ми сподіваємося, що наші партнери по коаліції будуть абсолютно такими ж чесними, і толерантними», - сказав І.КИРИЛЕНКО. Він висловив сподівання, що у вівторок, як і було сьогодні домовлено, буде прийнято закон «Про внесення змін до закону України «Про митний тариф України». (Сьогодні даний законопроект був прийнятий у першому читанні – УНІАН).