Луценко: Ющенко заявив, що Тимошенко має зазнати нищівної поразки

Прем’єр-міністр Юлія Тимошенко повинна потерпіти нищівну поразку на позачергових виборах у Києві. Таку заяву, за словами лідера «Народної самооборони», міністра внутрішніх справ Юрія Луценка, зробив Віктор Ющенко на засіданні в секретаріаті президента.

«Недавно в секретаріаті президента відбулася нарада представників фракції «НУ–НС», на якій Віктор Андрійович відкрито заявив, що Київ має стати Сталінградом для Тимошенко, і тут прем’єру належить зазнати нищівної поразки», — сказав Луценко в коментарі «Дзеркалу тижня».

За словами міністра внутрішніх справ, президент наполягає на тому, що фракція «НУ–НС» в майбутній міськраді створить коаліцію з переможцями виборів в Київраду, але ні в якому разі не з Блоком Юлії Тимошенко.

Сам Луценко виразив різку незгоду з подібною позицією глави держави.

«Президент цілком чітко дав зрозуміти, що фракція створюватиме коаліцію в Київраді лише з тією політичною силою, яку підтримає громада. І цією силою в жодному разі не буде БЮТ. Проте ні для мене, ні для членів мого списку такі умови президента неприйнятні», — повідомив він.