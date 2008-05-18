Херсонський осередок КПУ прийняв у піонери близько 30 дітей

Сьогодні активісти Херсонської обласної організації Комуністичний партії України прийняли в піонери близько 30 дітей з Херсона і навколишніх районних центрів.

Як передає кореспондент УНІАН, захід проходив на центральній площі Херсона - площі Свободи, біля монумента Володимиру Леніну.

Дітей в піонери приймав перший секретар обласного комітету комсомолу. Після церемонії прийняття в піонери було проведено огляд піонерської пісні: діти співали піонерські пісні радянських часів і читали вірші, які прославляють В.Леніна.

Діти з районів підвозились двома шкільними автобусами.

Після прийняття в піонери дітям була організована екскурсія по обласному центру.

*** 19 травня виповнюється 86 років створення піонерської організації.