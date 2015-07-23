Балога заявив, що фінансував Правий сектор
17:14, 23 липня 2015Політика
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Народний депутат Віктор Балога фінансово допомагав Правому сектору, а також фінансував Майдан.
Балога заявив, що допомагає Правого сектору / edc.org.ua
Про це він заявив під час прес-конференції. "З часу революції в 2013 році у Києві я фінансував Майдан, я фінансував і закарпатців, які тут були, в тому числі і представників Правого сектора", - сказав депутат.
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Крім цього він повідомив, що допомагав як київському Правому сектору, так і закарпатському. "Але це мізер у порівнянні з тим, що ми робимо і допомагаємо для 128-ї бригади, яка дислокується в місті Мукачево. Це наші основні військові. І ми туди що маємо, реально вкладаємо", - повідомив Балога, передає РБК-Україна.
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