МЗС попередило, що Росія з 1 листопада змінює правила перебування українців у країні

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні Департаменту політики і комунікацій МЗС України.

Нагадується, що з 1 січня 2014 року встановлено дозволений термін тимчасового перебування в Росії для іноземців, які в’їхали у безвізовому порядку, в тому числі для громадян України – до 90 днів протягом 180 днів.

З липня 2014 року до 1 серпня 2015 року для громадян України діяв тимчасовий пільговий міграційний режим, згідно з яким дозволялося перебувати на території РФ безвиїзно без отримання відповідних дозвільних документів більше зазначеного вище терміну.

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Починаючи з 1 листопада 2015 року усі громадяни України, які вже перебувають на території РФ більш як 90 днів і не мають оформлених у встановленому порядку дозвільних документів на продовження цього терміну, мають до 30 листопада 2015 року звернутися до підрозділів Федеральної міграційної служби РФ для визначення статусу свого перебування в Російській Федерації та отримати відповідні дозвільні документи (патент, дозвіл на працевлаштування, дозвіл на проживання тощо) або залишити територію РФ. Винятки з цього порядку перебування зроблено тільки для українських громадян, які в масовому порядку прибули в РФ із південних та східних областей України, щодо яких продовжується застосування пільгового міграційного режиму.

З 1 грудня 2015 року до громадян України, які порушили або порушуватимуть у подальшому після в’їзду дозволений термін перебування на території РФ (90 днів протягом 180 днів) і не оформили дозвільні документи, застосовуватимуться заходи адміністративного характеру, у тому числі встановлення заборони в’їзду до Росії.

МЗС України закликає громадян України, які вже перебувають, планують працевлаштовуватися або довгостроково перебувати на території РФ, дотримуватися правил оформлення трудового або правового статусу в цій країні і вжити всіх необхідних заходів для отримання відповідних дозволів на проживання, патенту або дозволу на працевлаштування.

Також в МЗС звернули увагу громадян України, що працівники консульських установ України готові надати невідкладну допомогу співвітчизникам.

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У разі виникнення ситуацій, пов’язаних із порушенням будь-яких прав громадян України в Росії, міністерство просить невідкладно звертатися до консульських установ, розташованих на території РФ, або на цілодобову «гарячу лінію» Центру оперативного реагування МЗС України (+38 044) 238-16-57.

Контакти цілодобових «гарячих ліній» консульських установ України на території РФ:

- Посольство України в Російській Федерації (м. Москва) +7 919 768-77-96;

- Консульство України в Новосибірську +7 913 799-27-75;

- Генеральне Консульство України в Ростові-на-Дону +7 918 587-99-93;

- Генеральне консульство України в Санкт-Петербурзі +7 921 304-05-72;

- Консульство України у Єкатеринбурзі +7 953 000-02-07.

Як повідомляв УНІАН, 22 липня 2015 р. голова Федеральної міграційної служби Росії Костянтин Ромодановський заявив, що громадянам України з 1 листопада може бути закрито в'їзд до РФ на три роки в разі неотримання дозвільних документів, виняток залишиться тільки для жителів Донецької та Луганської областей.

За даними ФМС, на сьогодні в РФ перебуває 2,642 млн громадян України, з них 1,038 млн залишили східні області України через бойові дії.

Станом на 31 січня 2014 року ФМС РФ заборонила в'їзд до Росії майже 28 тис. громадян України за порушення російського законодавства.