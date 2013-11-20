20 тисячам українців заборонено в'їзд до Росії

Про це власному кореспонденту УНІАН у РФ повідомив керівник Федеральної міграційної служби Росії Костянтин Ромодановський.

«Ми на сьогодні закрили в'їзд 365 тисячам іноземних громадян до Росії строком на три роки. Ця цифра вже серйозна, і вона має змусити замислитися, що правил потрібно дотримуватися. Ми нічого несподіваного не робимо», - сказав Ромодановський.

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Відповідаючи на питання УНІАН, скільки громадян України серед загальної кількості іноземців, яким заборонений в'їзд, він сказав, що цей показник приблизно «5-6%».

Ромодановський підкреслив, що кожен іноземний громадянин знає, скільки він перебував на території РФ, і якщо він був у Росії більше, ніж 120 діб, він може розраховувати на потенційне закриття в'їзду до країни строком на три роки.

«Ми чинимо дуже м'яко. 90-добовий період перебування законний плюс даємо 30 діб на самостійне повернення», - сказав він.

Ромодановський повідомив, що також забороняється в'їзд до РФ іноземцям, які двічі упродовж року порушували кодекс про адміністративні правопорушення РФ. За його словами, підставою для заборони в'їзду є несплачені адміністративні штрафи. Крім того, може бути введена заборона на в'їзд строком на 5 років у разі видворення в судовому порядку, і на 10 років, якщо таке порушення здійснюється повторно.

Відповідаючи на питання, чому різко збільшилася кількість громадян України, яким заборонено в'їзд до Росії, Ромодановський сказав: «Я про ці правила говорив рік тому, про те, що ми запускаємо такий механізм. Зараз механізм розкрутився. Завжди, коли стакан наповнюється, спочатку потрапляє одна крапля, потім друга і третя».

Ромодановський запевнив, що ФМС готовий працювати по кожному конкретному випадку заборони на в'їзд до РФ, і в тому, випадку якщо буде гарантія, що такі дії з боку іноземця не повторяться, то служба піде назустріч.

Він повідомив, що особи, які не згодні із забороною на в'їзд до РФ, можуть написати запит до ФМС Росії.

Як повідомляв УНІАН, 19 листопада Міністерство закордонних справ України в черговий раз звернуло увагу громадян України, які планують свої закордонні поїздки або перебувають за кордоном, на необхідність дотримання законів країни перебування.

Зокрема, повідомлялося, що в 2013 році РФ посилила відповідальність іноземців і осіб без громадянства за порушення міграційного режиму РФ і правил перебування іноземців в Росії, про що МЗС інформувало на офіційному веб-порталі 20 серпня ц.р.

Заборона на в'їзд іноземців на територію Росії - це один із заходів, які російська сторона активно застосовує до порушників міграційного режиму.

Перелік підстав для встановлення заборони в’їзду на територію РФ визначено положеннями Федерального Закону РФ “Про порядок виїзду з РФ та в’їзду в РФ” від 15.08.1996 року № 114-ФЗ, зокрема: перевищення дозволеного терміну перебування на 30 і більше діб під час попереднього відвідування РФ; неодноразове (два і більше) протягом трьох років притягнення в РФ до адміністративної відповідальності; ухилення від сплати податку або адміністративного штрафу в період попереднього перебування в РФ або невідшкодування витрат, пов'язаних з адміністративним видворенням за межі РФ.

Також у МЗС нагадали, що у разі встановлення щодо іноземця такої заборони, відомості про це вносяться до Центрального банку даних з обліку іноземних громадян та осіб без громадянства, що тимчасово перебувають або постійно проживають на території РФ.

Відповідно до законодавства РФ, інформація про встановлену заборону на в’їзд до Російської Федерації надається органами Федеральної міграційної служби РФ особисто громадянину, якому було відмовлено у в’їзді, або його представнику (уповноваженому нотаріально посвідченою довіреністю) на підставі заяви та документа, що посвідчує особу громадянина або його представника.

З метою з’ясування причин встановлення та терміну дії заборони громадяни, яким було відмовлено у в’їзді в Російську Федерацію, можуть особисто або через законного представника надіслати до ФМС РФ (107078, м.Москва, Боярський провулок, 4) запит щодо причини та строку дії заборони на в’їзд до країни чи направити електронне звернення шляхом заповнення відповідної форми на офіційному сайті цієї установи www.fms.gov.ru у розділі “звернення громадян”.

Водночас МЗС України опрацьовує з російською стороною заходи, що уможливлюють безперешкодну реалізацію законних прав та інтересів громадян України при перетині українсько-російського кордону.