Тимошенко заявляє про технології Банкової на знищення уряду

Запланований на завтра конкурс із продажу пакету акцій Одеського припортового заводу перенесено до проведення зборів коаліції, на яких будуть розроблені спільні дії в області приватизації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО повідомила сьогодні на прес-конференції в Кабінеті міністрів.

«Ми домовилися, що завтрашній конкурс і всі намічені красиві конкурентні приватизаційні процеси ми перенесли, і поки не ініціюватимемо ніяких кроків до тих пір, поки уряд чітко не з`ясує, як рухатися, поки ми не проведемо збори коаліції, поки не повернемося до виконання коаліційної угоди», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

На її думку, все, що останніми днями відбувалося навколо підготовки до приватизації ОПЗ і незаконної приватизації шельфів Чорного моря, свідчить про свідоме руйнування роботи уряду. «Все що відбувається – це продовження технології Банкової, направленої на знищення уряду і переформатування коаліції», - вважає вона.

Водночас, Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що навіть в таких умовах протистояння має намір докласти максимальних зусиль для збереження демократичної коаліції.