Тимошенко заявляє про технології Банкової на знищення уряду
Про приватизацію говоритимуть на зборах
Запланований на завтра конкурс із продажу пакету акцій Одеського припортового заводу перенесено до проведення зборів коаліції, на яких будуть розроблені спільні дії в області приватизації.
Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО повідомила сьогодні на прес-конференції в Кабінеті міністрів.
«Ми домовилися, що завтрашній конкурс і всі намічені красиві конкурентні приватизаційні процеси ми перенесли, і поки не ініціюватимемо ніяких кроків до тих пір, поки уряд чітко не з`ясує, як рухатися, поки ми не проведемо збори коаліції, поки не повернемося до виконання коаліційної угоди», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
На її думку, все, що останніми днями відбувалося навколо підготовки до приватизації ОПЗ і незаконної приватизації шельфів Чорного моря, свідчить про свідоме руйнування роботи уряду. «Все що відбувається – це продовження технології Банкової, направленої на знищення уряду і переформатування коаліції», - вважає вона.
Водночас, Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що навіть в таких умовах протистояння має намір докласти максимальних зусиль для збереження демократичної коаліції.