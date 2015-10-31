Для Порошенка СБУ стала перевіреним інструментом політичних репресій - політтехнолог
Президент України Петро Порошенко скористався СБУ як перевіреним інструментом політичних репресій проти неугодних політсил.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав політтехнолог Сергій Гайдай.
Він зазначає, що спочатку УКРОП обґрунтовано критикував президента у своїй політрекламі, потім за підсумками виборів показав хороший результат як майбутня парламентська коаліція.
"А ще ви не дали провести махінації з ЦВК з другим туром у Павлограді, не дали злити Маріуполь під Ахметова, не збираєтеся здавати Дніпро проросійському Вілкулу. Що залишається Президенту? Правильно - скористатися своїм перевіреним інструментом політичних репресій - СБУ", - йдеться у повідомленні Гайдая.
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При цьому він наголошує, що на місці СБУ повинна бути створена служба, яка захищає інтереси держави, бореться з російськими шпигунами і сепаратистами.
"Але навіщо? Президенту потрібно боротися за владу. А вона така квола... І ось тепер як завжди, пішли арешти і обшуки, тих хто посмів мати власне бачення долі України. Хто показав реальну здатність цю країну захищати, хто не згоден з нашою капітуляцією у Криму і на Донбасі, зі змовою Порошенка і Путіна. Хто взагалі дозволяє собі самостійну політичну діяльність, має для цього волю, ресурси і своє бачення", - зазначив політтехнолог.
Крім того, Гайдай вважає, що ця влада не нова, вона - "частина старої і діє як стара".
Спочатку ви створюєте партію. Невелику, з жартівливою, майже вегетаріанським назвою. Потім ви критикуєте Президента...Posted by Сергій Гайдай on 31 жовтня 2015 р.