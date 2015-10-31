Журналіст: на Корбана "вішають" викрадення людини, яка при Януковичі та Вілкулі вкрала 96 комунальних об'єктів
Журналіст Дмитро Гнап розкрив деякі нюанси справи, яку порушили проти Корбана та волонтерів Дніпропетровщини.
"Ха... Петро Олексійович, він такий Віктор Федорович. Як дізнався мій колега Олександр Курбатов, СБУ і ГПУ отримали на руки ухвали Чернігівських (!) судів і трясуть не тільки партійні офіси УКРОПу, але й майже всіх волонтерів Дніпропетровська", - написав на своїй сторінці в Фейсбук журналіст.
"Корбана і компанію звинувачують насамперед у викраденні начальника юр.департаменту Дніпропетровської міськради Величка. Цей малий працював за часів Януковича, під наглядом губернатора Вілкула і примудрився спиз..ть 96 об'єктів комунального майна. Ми робили про це розслідування навесні", - пояснив Гнап.
"А ще ми нещодавно робили матеріал про те як БПП синхронно голосує з Оппоблоком у виборчій комісії Дніпропетровська. "Ніякої політики" - кажуть нам в ГПУ. Звичайно, клоуни, ми вам віримо", - додав журналіст.
Ха... Петро Олексійович, він такий Віктор Федорович. Як дізнався мій колега Олександр Курбатов, СБУ і ГПУ отримали на руки ...Posted by Дмитро Гнап on 31 жовтня 2015 р.