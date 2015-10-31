Журналіст: на Корбана "вішають" викрадення людини, яка при Януковичі та Вілкулі вкрала 96 комунальних об'єктів

"Ха... Петро Олексійович, він такий Віктор Федорович. Як дізнався мій колега Олександр Курбатов, СБУ і ГПУ отримали на руки ухвали Чернігівських (!) судів і трясуть не тільки партійні офіси УКРОПу, але й майже всіх волонтерів Дніпропетровська", - написав на своїй сторінці в Фейсбук журналіст.

"Корбана і компанію звинувачують насамперед у викраденні начальника юр.департаменту Дніпропетровської міськради Величка. Цей малий працював за часів Януковича, під наглядом губернатора Вілкула і примудрився спиз..ть 96 об'єктів комунального майна. Ми робили про це розслідування навесні", - пояснив Гнап.

"А ще ми нещодавно робили матеріал про те як БПП синхронно голосує з Оппоблоком у виборчій комісії Дніпропетровська. "Ніякої політики" - кажуть нам в ГПУ. Звичайно, клоуни, ми вам віримо", - додав журналіст.