У Дніпропетровську біля ОДА відбувся мітинг на підтримку "УКРОПу"

Про це інформує прес-служба «Українського об’єднання патріотів – УКРОП».

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«Сьогодні увечері на площі між обласною адміністрацією та обласною радою зібралося кілька тисяч людей – попри те, що про його проведення стало відомо усього за кілька годин до початку» - йдеться у повідомленні.

Мітингувальники тримали плакати «Ні реваншу», «Свободу політв'язням» і «Дніпро, вставай!».

«Люди вийшли на знак протесту проти подій, які відбулись сьогодні у Дніпропетровську: обшуків у офісах та квартирах волонтерів і арешту лідера УКРОПу Геннадія Корбана», - додали у прес-службі.

Нагадаємо, сьогодні вранці у Дніпропетровську розпочалися обшуки «укропівців». Обшуки пройшли в будинку лідера партії Геннадія Корбана і його батьків, а також вдома у голови правління «Фонду оборони країни» Павла Хазана.

Пізніше Корбана доставили в головне слідче управління Генеральної прокуратури України в Києві, де політику стало зле.