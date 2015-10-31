ГПУ відмовилась розголошувати місце перебування затриманного Корбана

Про це на брифінгу ввечері 31 жовтня заявив заступник Генпрокурора Владислав Куценко.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив прокурор Генпрокуратури Владислав Куценко.

«Пан Корбан у безпечному місці. Він у нас. У правоохоронців. Він перебуває як затриманий. Зараз вирішується питання щодо подальшого його процесуального статусу. Він у безпечному місці. Все з ним гаразд, але саме місце його розташування, ми наразі розголошувати не будемо», - повідомив він.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Дніпропетровську СБУ затримала Корбана.

Прес-служба обласної організації партії "УКРОП" заявляла про обшуки у батьків Корбана, а також керівників Фонду оборони країни Павла Хазана і Наталії Хазан, а також у громадській приймальні народного депутата, члена політради "УКРОП" Бориса Філатова.

За словами Філатова, у затриманні Корбана брали участь 8 бійців спецпідрозділу "Альфа". Під час затримання вони не надали жодних документів і не пояснили, на якій підставі здійснюють затримання політика і бізнесмена.