Корбану стало погано, на територію головного слідчого управління ГПУ заїхала "швидка"
Лідерові партії "УКРОП" Геннадію Корбану стало погано у головному слідчому управлінні ГПУ у Києві.
Про це повідомляється на сторінці партії "УКРОП" у Фейсбуці.
"Геннадію Корбану стало погано. Про це повідомили адвокати, які перебувають на території головного слідчого управління ГПУ. У Корбана піднявся тиск. На територію управління заїхала машина "швидкої допомоги", - йдеться у повідомленні.
Читайте такожСБУ та ГПУ не затримали, а викрали Корбана – адвокат
За словами медиків, у нього гіпертонічний криз, є підозра на перенесений інфаркт. Лікарі радять термінову госпіталізацію.
Читайте такожСБУ затримала Корбана
Прес-служба обласної організації партії "УКРОП" заявляла про обшуки у батьків Корбана, а також керівників Фонду оборони країни Павла Хазана і Наталії Хазан, а також у громадській приймальні народного депутата, члена політради "УКРОП" Бориса Філатова.
За словами Філатова, у затриманні Корбана брали участь 8 бійців спецпідрозділу "Альфа". Під час затримання вони не надали жодних документів і не пояснили, на якій підставі здійснюють затримання політика і бізнесмена.