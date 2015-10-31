Корбану стало погано, на територію головного слідчого управління ГПУ заїхала "швидка"

Про це повідомляється на сторінці партії "УКРОП" у Фейсбуці.

"Геннадію Корбану стало погано. Про це повідомили адвокати, які перебувають на території головного слідчого управління ГПУ. У Корбана піднявся тиск. На територію управління заїхала машина "швидкої допомоги", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожСБУ та ГПУ не затримали, а викрали Корбана – адвокат

За словами медиків, у нього гіпертонічний криз, є підозра на перенесений інфаркт. Лікарі радять термінову госпіталізацію.

Читайте такожСБУ затримала Корбана

Прес-служба обласної організації партії "УКРОП" заявляла про обшуки у батьків Корбана, а також керівників Фонду оборони країни Павла Хазана і Наталії Хазан, а також у громадській приймальні народного депутата, члена політради "УКРОП" Бориса Філатова.

За словами Філатова, у затриманні Корбана брали участь 8 бійців спецпідрозділу "Альфа". Під час затримання вони не надали жодних документів і не пояснили, на якій підставі здійснюють затримання політика і бізнесмена.