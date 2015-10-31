Сіманський: В Україні серйозна політична криза

Про це сьогодні під час прес-конференції в агентстві УНІАН повідомив член політради «УКРОПу» Дмитро Сіманський.

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За його словами, обшуки, арешти та затримання «укропівців» почалися ще до першого туру виборів.

«Були Дніпропетровськ, Кривий Ріг, Павлоград… Сьогодні такі дії правоохоронців стосовно наших активістів, членів партії, наших кандидатів відбуваються в Запоріжжі, Харкові, Києві», – наголосив Сіманський.

Він розповів, що сьогодні в одному з офісів УКРОПу, по вулиці Володимирській, «відбувався навіть не обшук, а розбійний напад правоохоронців на офіси народних депутатів – без пояснень, без надання документів».

«Ми переконані, що такі дії є продовженням політичної дискусії – як її бачить сьогодні Петро Порошенко. Ми отримали сьогодні багато дзвінків, листів, звернень від українських політиків і партій, в тому числі від представників провладної коаліції. Тому можу припустити, що у вівторок у Верховній Раді буде гаряче і Генеральному прокурору, і керівникові СБУ», – сказав політик.

«Станом на зараз, після такої поведінки правоохоронних органів, яких «кришує» влада, можна говорити про дуже серйозну політичну кризу в Україні», – додав він.

Дмитро Сіманський повідомив,що партія УКРОП оголосила мобілізацію своїх прихильників, і сьогодні в Дніпропетровську біля обладміністрації зібрався мітинг. «Я переконаний, – сказав він, – що Дніпро сьогодні дасть відсіч реваншу, який здійснюють влада сьогоднішня та вчорашня. Порошенко зараз зливає Дніпропетровськ реваншистам – тільки цим можна пояснити такі дії правоохоронних органів напередодні другого туру виборів мера».