Transparency International: влада України через генпрокурора "приручає" антикорупційний блок

Про це заявили правозахисники організації Transparency International Україна. "Цим посадовці позбавляють Україну майбутнього без корупції, а громадян – можливості подорожувати Європою без віз", - наголошує організація.

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На думку правозахисників, "з очевидним погодженням із вищим керівництвом країни" Віктор Шокін намагається зробити максимально залежною новостворену Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.

"Для цього Віктор Шокін делегував у комісію з формування прокуратури Юрія Севрука, Юрія Грищенка, Романа Балиту та Миколу Садового. Усі ці особи за часів режиму колишнього президента Віктора Януковича тривалий час працювали на високих посадах в органах прокуратури", - заявляють правозахисники Transparency International.

"Сумніви щодо спроможності цих осіб обрати дійсно незалежне керівництво антикорупційної прокуратури вже публічно висловили посол ЄС в Україні, парламентський комітет з питань запобігання корупції, антикорупційна громадськість та медіа", - підкреслює організація.

Правозахисники наголошують, що без Спеціалізованої антикорупційної прокуратури не запрацює Національне антикорупційне бюро, покликане розслідувати корупційні злочини високопосадовців, а у випадку провалу запуску незалежних антикорупційних органів до кінця цього року ЄС "гарантовано відмовить Україні у безвізовому режимі".

"Саме тому український МЗС оприлюднив вимоги міжнародних партнерів щодо переобрання складу комісії із формування антикорупційної прокуратури. Натомість, генпрокурор Віктор Шокін не тільки не дослухався до справедливих претензій урядовців, а й фактично ініціював перевірку законності дій МЗС щодо самого оприлюднення проблеми зриву безвізового режиму", - зазначають правозахисники.

На думку правління Transparency International Україна, "спроби Віктора Шокіна створити маріонетковий антикорупційний орган свідчать про його вперте небажання проводити будь-які реформи як всередині прокуратури, так і в сфері протидії корупції".

Більше того, "саме з відома генпрокурора та перших осіб країни зараз ведеться спрямована кампанія із дискредитації представників реформаторського крила генеральної прокуратури", констатує Transparency International Україна.

"Проти цих осіб вже з’явилася низка замовних публікацій та псевдорозслідувань, які нібито доводять їхні зв’язки з корупційними кланами та російським істеблішментом. Фігурантами цих статей, зокрема, вказують і Transparency International та членів її правління, асоційованих із відомою юридичною компанією Arzinger. Показово, що компанія Arzinger вже публічно спростувала закиди на свою адресу", - заявляє організація.

Керуючий партнер Arzinger, член правління Transparency International Україна Тімур Бондарєв зазначив, що основною мішенню "випадів" у пресі можуть бути партнери Arzinger – заступник міністра юстиції Сергій Шкляр та заступник генпрокурора Віталій Касько, який є основним претендентом на посаду антикорупційного прокурора.

"Інформаційна атака на наших партнерів є проявом агонії старої корупційної системи, яка намагається забруднити ті чисті руки, які мають намір її знищити", - вважає він.

Transparency International Україна також відкидає звинувачення і готова надати публічні пояснення як щодо своєї діяльності, так і процедур роботи.

"Подібні атаки на організацію, її партнерів та реформаторів у владі спричинені лише одним – бажанням "елітних" корупціонерів перетворити нові антикорупційні інституції на ручних мавпочок", - зазначає правління Transparency International Україна.