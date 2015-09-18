Антикорупційна реформа вже цього року має дати перші результати – Порошенко

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це він сказав на засіданні Національної ради реформ, учасники якої обговорюють питання антикорупційної реформи.

Президент заявив, що законодавча база для боротьби з корупцією створена, на черзі – створення відповідної інфраструктури та формування антикорупційних кадрів.

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Глава держави підкреслив, що саме антикорупційну реформу більш за всі інші чекають люди.

«Ми повинні забезпечити швидкий та ефективний старт Національного антикорупційного бюро, якнайшвидше сформувати антикорупційну прокуратуру», – заявив Президент, висловивши впевненість, що це буде зроблено до кінця року, а антикорупційний прокурор буде затверджений вже в листопаді.

«Детективи можуть готувати відповідні напрацювання, щоб вже цього року мати перші результати своєї роботи», – зазначив Порошенко.

Президент відзначив важливість зроблених інституціональних кроків – створення Національного антикорупційного бюро та антикорупційної агенції, початок набору нових прокурорських кадрів.

Глава держави привітав рішення Верховної Ради, яка делегувала своїх представників до комісії, яка має визначити керівництво спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Президент відзначив той факт, що фракція, яка представляє «Блок Петра Порошенка», проголосувала за представників, які часто критикують його.

Серед успішних антикорупційних кроків глава держави назвав роботу волонтерського десанту в Міністерстві оборони, а також перехід на систему допорогових електронних закупівель, в яких лідерство так само тримають військове відомство та Міністерство інфраструктури.

«Закон про посилення прозорості у сфері відносин власності прискорює створення дієвої системи запобігання корупції. Він посилює фінансовий контроль за активами і доходами чиновників. Доступ до реєстрів власників рухомого та нерухомого майна відкриється на початку жовтня, і ми не допустимо перенесення цього терміну», – зазначив президент.

Втім, зазначив глава держави, війну проти корупції ми почали, але відчутних перемог в ній ми ще не отримали.

«Сьогодні наше завдання провести огляд сил, уточнити і деталізувати план нашого спільного генерального наступу», – закликав президент членів Нацради реформ.

«Викривати, звільняти і навіть затримувати, так само, які порушувати кримінальні справи, – цього вже недостатньо. Ці звіти приймати більше не будемо. Український народ справедливо вимагає суворого і невідворотного кримінального покарання за корупційні дії. Корупціонери мають опинитися за гратами», – заявив Порошенко.

Глава держави відзначив у цьому контексті роль суддів, які самі часто-густо є корумпованими, і звернувся до народних депутатів із закликом разом із проектом змін, напрацьованим Конституційною комісією, який направлений на аналіз до Венеціанської комісії, надіслати також на висновок пропозиції громадських організації, які передбачають радикальне оновлення суддівського корпусу.

Зазначивши, що СБУ, Генеральна прокуратура зараз затримують в десятки разів більше хабарників, ніж раніше, президент наголосив: «Головне, щоб корупціонери в судовому порядку несли покарання відповідно до нашого законодавства».

«Ми маємо все зробити, щоб не допустити втрати віри у ефективну боротьбу з корупцією, забезпеченням відповідного результату», – підкреслив президент.

Глава держави закликав Верховну Раду на найближчих пленарних засіданнях розглянути та ухвалити закон, який заборонить відпускати під заставу державних службовців, в першу чергу найвищого рангу, підозрюваних в корупції.

Президент зазначив, що результати антикорупційної реформи мають відчути і українці, і наші закордонні партнери, і, як результат, – інвестори, які почнуть активно вкладати гроші в українську економіку, що сприятиме подальшому економічному зростанню.

Президент окремо зупинився на законі про бюджетне фінансування політичних партій, наголосивши, що, якщо Верховна Рада ухвалить відповідний закон, він підпише його без зволікань.

«Для країни дешевше утримувати партії бюджетним коштом, ніж нести колосальні збитки від політичної корупції, спричиненої матеріальною залежністю партійних проектів від олігархічних структур», – заявив Порошенко.

Президент привернув увагу міністра економічного розвитку та торгівлі до необхідності прискорити процес дерегуляції.

«Чим менше роль держави в економіці і житті людини, тим менше можливостей у чиновника вимагати хабар», – наголосив президент.

«Продовжую наполягати на якнайшвидшій чесній та прозорій приватизації державних підприємств. Бо збитки від державних підприємств дістаються державі, а прибутки фінансують корупцію», – заявив Порошенко, додавши, що відносить себе до тієї економічної школи, яка вважає, що держава апріорі не може бути ефективним власником.

«Я переконаний, що уряд є однодумцем щодо приватизації, і немає виправдання, що Парламент не приймає відповідних рішень, блокуючи ці надзвичайно важливі процеси», – наголосив глава держави.

Говорячи про питання оплати праці державних службовців, президент наголосив: «Ми не настільки багата країна, щоб мати таких дешевих чиновників. Корупційні ризики від такої політики є надто високими. Або ми навчимося чесно говорити з людьми, або ми самі переходимо по цей бік тіньової економіки».

Щодо скасування депутатської недоторканності, Президент відзначив, що ініційований ним проект змін до Конституції отримав позитивний висновок Конституційного суду і якимось чином зник в архівах Верховної Ради.

«Я наголошую, що це має бути політична відповідальність кожного народного депутата по виконанню тих зобов’язань, які вони обіцяли виборцям, коли йшли на вибори», – заявив президент, зазначивши, що така ж сама ситуація – з суддівською недоторканністю.

«Генеральна прокуратура не повинна зупинятися і має робити максимум, щоб в Україні не залишалося людей, які б мали «парасольку» від переслідувань за скоєні правопорушення.