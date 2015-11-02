На Донеччині військовий отримав 14 років за розстріл таксиста, що віз його до місця дислокації

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Донецької області.

Зазначається, що під час судового розгляду було повністю доведено провину військовослужбовця однієї із військових частин у зоні АТО, який у листопаді 2014 року разом із своїм колегою вирішили вбити водія таксі, якого вони вважали сепаратистом.

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Пересуваючись у автомобілі під керуванням потерпілого у сторону селища Піски, де вони несли службу, військові попросили зупинити машину. Коли однин з них вийшов на дорогу, інший з автомата здійснив щонайменше 4 постріли в голову водію таксі. Чоловік від отриманих травм помер на місці.

Після скоєння злочину військовослужбовці вирішили заволодіти транспортним засобом вбитого та приїхали на ньому до місця дислокації.

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Красноармійський міський суд повністю підтримав позицію державного обвинувачення та засудив 36-річного військовослужбовця до 14 років позбавлення волі за скоєння кримінальних правопорушень передбачених п.12 ч.2 ст.115 (умисне вбивство), ч.2 ст.289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу. Також суд забов’язав вбивцю виплатити 250 тисяч гривень родичам потерпілого.

На теперішній час місцезнаходження другого військовослужбовця не встановлено, він знаходиться у розшуку.