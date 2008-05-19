Ющенко призначив своїм позаштатним радником Євгена Марчука

19:32, 19 травня 2008
Політика
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Указ розміщено на офіційному сайті

Президент України Віктор ЮЩЕНКО призначив Євгена МАРЧУКА радником Президента України (поза штатом).

Відповідний Указ розміщений на сайті глави держави.

Довідка УНІАН. Євген МАРЧУК – голова Служби безпеки України (1991 – 1994).

1994 – 1995 – віце-прем’єр-міністр, перший віце-прем’єр-міністр, із червня 1995 по травень 1996 – прем’єр-міністр України.

У 1995 і 1998 роках обирався народним депутатом України.

З листопада 1999 – секретар Ради національної безпеки й оборони України.

З червня 2003 по вересень 2004 року – міністр оборони України.

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