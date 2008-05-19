Ющенко призначив своїм позаштатним радником Євгена Марчука

Указ розміщено на офіційному сайті

Президент України Віктор ЮЩЕНКО призначив Євгена МАРЧУКА радником Президента України (поза штатом). Президент України Віктор ЮЩЕНКО призначив Євгена МАРЧУКА радником Президента України (поза штатом). Відповідний Указ розміщений на сайті глави держави. Довідка УНІАН. Євген МАРЧУК – голова Служби безпеки України (1991 – 1994). 1994 – 1995 – віце-прем’єр-міністр, перший віце-прем’єр-міністр, із червня 1995 по травень 1996 – прем’єр-міністр України. У 1995 і 1998 роках обирався народним депутатом України. З листопада 1999 – секретар Ради національної безпеки й оборони України. З червня 2003 по вересень 2004 року – міністр оборони України.

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