Ющенко призначив своїм позаштатним радником Євгена Марчука
19:32, 19 травня 2008Політика
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Указ розміщено на офіційному сайті
|Євген МАРЧУК
Відповідний Указ розміщений на сайті глави держави.
Довідка УНІАН. Євген МАРЧУК – голова Служби безпеки України (1991 – 1994).
1994 – 1995 – віце-прем’єр-міністр, перший віце-прем’єр-міністр, із червня 1995 по травень 1996 – прем’єр-міністр України.
У 1995 і 1998 роках обирався народним депутатом України.
З листопада 1999 – секретар Ради національної безпеки й оборони України.
З червня 2003 по вересень 2004 року – міністр оборони України.
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