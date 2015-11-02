МВС прогнозує найбільш "гарячим" другий тур виборів у Дніпропетровську

Найбільш “гарячим” другий тур виборів мера прогнозується у Дніпропетровську.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції заявив радник міністра внутрішніх справ Іван Стойко.

“Зараз наш штаб працює у посиленому режимі. Ми робимо висновки, і, зважаючи на події із затриманням очільника однієї з партій, яка брала участь у виборах і представник якої бере участь у другому турі виборів, то, звісно, що ми передбачаємо найгарячішу точку саме у Дніпропетровську. Вже є багато фактів порушень у Дніпропетровську. До нас вчора надійшла заява від Бориса Філатова, одного з кандидатів, стосовно територіальної виборчої комісії, і ми зараз розглядаємо цю справу”, - сказав Стойко.

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У свою чергу інший радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк зауважив, що з боку МВС до Дніпропетровська буде посилена увага, зокрема до голови місцевої ТВК та до одного з кандидатів – Олександра Вілкула.

“Окремо хочу попередити голову міської виборчої комісії Дніпропетровська, що ми будемо дуже пильно слідкувати і контролювати процес другого туру. Вона добре пам'ятає, що в нас були питання, але ми забезпечили правопорядок у міській комісії. Тому зайвий раз нагадую, в тому числі і пану Вілкулу, бо я бачу, що в нього останнім часом крила виросли, ми добре пам'ятаємо і 26 січня (2014 рік - УНІАН), і хто куди яких тітушок возив, і хто які мав плани на перший тур 25 жовтня”, - наголосив Шкіряк.

Як повідомляв УНІАН, на виборах мера Дніпропетровська у другий тур виходять Борис Філатов («УКРОП») та Олександр Вілкул («Опозиційний блок»).