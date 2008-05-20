У 9 аеропортах зростуть пасажирські збори (міста і розмір збору)

Міністерство юстиції України 14 травня зареєструвало наказ Міністерства транспорту та зв`язку від 14 квітня №433, яким підвищуються збори аеропортів за обслуговування пасажирів і повітряних суден в аеропортах “Донецьк”, “Запоріжжя”, “Харків”, “Маріуполь”, “Луганськ”, “Чернівці”, “Львів”, “Сімферополь” і “Одеса”.

Текст наказу, який набере чинності 25 травня, розміщено на сайті Верховної Ради.

Зокрема, збори аеропортів за обслуговування пасажирів у міжнародному аеропорту «Донецьк» для міжнародного сполучення встановлено на рівні 15,00 дол. США за кожного відправленого пасажира, для внутрішнього сполучення - 4,50 дол. США за кожного відправленого пасажира (12 дол. і 3 дол. - чинні). В аеропорту Запоріжжя відповідно 11,20 дол. США і 4,40 дол. США (проти 8 дол. і 3 дол.), у міжнародному аеропорту Луганська - 15,00 дол. США і 6,50 дол. США (проти 11 і 2 дол. США), у міжнародному аеропорту Львова - 11,00 дол. і 3,50 дол. США (проти 11 дол. і 2 дол.), в аеропорту Маріуполя - 14,00 дол. і 5,50 дол. США (проти 9 і 2 дол.). В Одеському аеропорту збори з 25 травня становитимуть для міжнародного сполучення 15,00 дол. і для внутрішнього - 3,50 дол. США (проти колишніх 13 дол. і 3 дол.), в аеропорту Сімферополя - 16,50 дол. і 3,50 дол. (13 дол. і 2,5 дол.), в аеропорту Харкова - 14,0 і 4,0 дол. (проти 11 і 2 дол.) і в міжнародному аеропорту Чернівців - 14,50 і 5,20 дол. (проти 9 дол. і 2 дол.).

Крім того, збільшуються збори за зліт/посадку повітряних суден, за забезпечення авіабезпеки та ін.

Як повідомляв УНІАН, з 3 травня 2008 р. в аеропорту «Бориспіль» на 30% підвищилися збори аеропортів на міжнародних рейсах. Згідно з наказом Мінтрансзв’язку, зокрема, збір за кожного відправленого пасажира на міжнародних рейсах збільшується з 13 до 17 дол. США (на 30%). Таким чином, безпосередньо для пасажира (авіакомпанії включають збори у вартість квитка) збільшення вартості квитка на міжнародні рейси становитиме 4 дол. Збори з пасажирів внутрішніх рейсів не змінилися.

Нагадаємо, Мінтрансзв’язку пояснює необхідність підвищення зборів тим, що теперішній розмір ставок зборів аеропортів не компенсує час і витрати, яких зазнають аеропорти під час надання регульованих послуг, що призводить до недоотримання доходів аеропортами та до їхньої збитковості.