У СБУ розкажуть про боротьбу з каруселями на виборах у Києві
10:22, 20 травня 2008Політика
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Cьогодні о 14.30 в Службі безпеки України (вул. Володимирська, 33, центральний вхід) відбудеться брифінг про заходи Служби безпеки України щодо забезпечення вільного волевиявлення громадян у ході виборів Київського міського голови та депутатів Київської міської ради.
Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.
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