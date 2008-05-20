У СБУ розкажуть про боротьбу з каруселями на виборах у Києві

Cьогодні о 14.30 в Службі безпеки України (вул. Володимирська, 33, центральний вхід) відбудеться брифінг про заходи Служби безпеки України щодо забезпечення вільного волевиявлення громадян у ході виборів Київського міського голови та депутатів Київської міської ради. Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ. Акредитація представників ЗМІ проводиться до 13.30 за телефонами: 256-96-79, 279-30-40.

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