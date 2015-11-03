ВР розглядає законопроект про Єдиний реєстр військовозобов'язаних

Як передає кореспондент УНІАН, серед іншого сьогодні розглядатиметься законопроект про систему іномовлення України, а також законопроект, який стосується підстав для видачі посвідчення на тимчасове проживання представникам іноземних ЗМІ.

Депутати також розглянуть законопроект про реформування державних і комунальних друкованих ЗМІ.

Крім того, розглядатиметься законопроект, який стосується внесення змін до деяких законодавчих актів щодо користування нафтогазоносними надрами.