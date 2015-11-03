ВР розглядає законопроект про Єдиний реєстр військовозобов'язаних
10:05, 03 листопада 2015Політика
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Сьогодні Верховна Рада України розгляне законопроект про Єдиний державний реєстр військовозобов'язаних та пакет питань щодо соціального захисту військовослужбовців.
Як передає кореспондент УНІАН, серед іншого сьогодні розглядатиметься законопроект про систему іномовлення України, а також законопроект, який стосується підстав для видачі посвідчення на тимчасове проживання представникам іноземних ЗМІ.
Депутати також розглянуть законопроект про реформування державних і комунальних друкованих ЗМІ.
Крім того, розглядатиметься законопроект, який стосується внесення змін до деяких законодавчих актів щодо користування нафтогазоносними надрами.
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