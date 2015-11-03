Активісти під ізолятором СБУ вимагають показати їм Корбана, щоб пересвідчитись, що з ним все гаразд

Мітинг партії УКРОП перемістився до ізолятора тимчасового утримання СБУ на Аскольдовому провулку, куди раніше привезли Геннадія Корбана.

На місці народні депутати викликали міліцію з тим, щоб скласти заяву про викрадення Геннадія Корбана з Новозаводського суду міста Чернігова та зафіксувати кримінальне правопорушення. Під час спілкування з представниками міліції адвокат Оксана Томчук зазначила, що йому надали адвоката по лінії безкоштовної правової допомоги, попри те, що він має 5 захисників, що представляли його інтереси в суді в Чернігові. Захистові про цього адвоката нічого не відомо. Один із захисників нагадав, що зазвичай «безкоштовні» адвокати є заангажованими в інтересах слідства.

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До ІТТ планують приїхати представники місії ОБСЄ, щоб зустрітись із адвокатами.

Мітингарі вимагали показати їм Корбана, щоб пересвідчитись, що з ним усе гаразд, адже стан його здоров’я доволі тяжкий. Врешті до нього пустили адвоката Томчук.

Перед тим адвокат Геннадія Корбана Оксана Томчук в ефірі одного з телеканалів повідомила, що захисників лідера УКРОПу не повідомили, на підставі чого його забрали із зали суду. Вона також нагадала, що СБУ поширила інформацію, що буцімто в ІТТ на Аскольдовому Корбана немає. Крім того, Томчук зазначила, що не мала можливості зустрітися з Корбаном, а також сказала про те, що в законодавстві не передбачено можливості повторного затримання: якщо від моменту першого затримання минуло 72 години і рішення суду про запобіжний захід не винесено, то затриманого повинні відпустити.

Крім того, на мітингу під Верховною Радою нардеп Віталій Купій зачитав присутнім резолюцію мітингу. У ній УКРОП вимагає звільнення Геннадія Корбана та усіх політв’язнів, відставки генерального прокурора Віктора Шокіна і глави СБУ Василя Грицака, «котрі замість боротьби з корупцією, тероризмом і сепаратизмом проводять політичні репресії, притягання до відповідальності організаторів і виконавців «Дніпропетровського погрому», які вчинили незаконні й антигуманні дії щодо волонтерів та їхніх сімей», а також притягання до відповідальності представників ГПУ та СБУ, котрі поширювали інформацію, яка ганьбить репутацію, честь і гідність волонтерів Дніпропетровська.

Крім того, патріоти просять громадян підтримати на виборах 15 листопада кандидатів від патріотичних і демократичних сил та не віддавати своїх голосів проросійським колаборантам і зрадникам.