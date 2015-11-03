Активісти під ізолятором СБУ вимагають показати їм Корбана, щоб пересвідчитись, що з ним все гаразд
До ІТТ планують приїхати представники місії ОБСЄ, щоб зустрітись із адвокатами.
Мітинг партії УКРОП перемістився до ізолятора тимчасового утримання СБУ на Аскольдовому провулку, куди раніше привезли Геннадія Корбана.
На місці народні депутати викликали міліцію з тим, щоб скласти заяву про викрадення Геннадія Корбана з Новозаводського суду міста Чернігова та зафіксувати кримінальне правопорушення. Під час спілкування з представниками міліції адвокат Оксана Томчук зазначила, що йому надали адвоката по лінії безкоштовної правової допомоги, попри те, що він має 5 захисників, що представляли його інтереси в суді в Чернігові. Захистові про цього адвоката нічого не відомо. Один із захисників нагадав, що зазвичай «безкоштовні» адвокати є заангажованими в інтересах слідства.
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До ІТТ планують приїхати представники місії ОБСЄ, щоб зустрітись із адвокатами.
Мітингарі вимагали показати їм Корбана, щоб пересвідчитись, що з ним усе гаразд, адже стан його здоров’я доволі тяжкий. Врешті до нього пустили адвоката Томчук.
Перед тим адвокат Геннадія Корбана Оксана Томчук в ефірі одного з телеканалів повідомила, що захисників лідера УКРОПу не повідомили, на підставі чого його забрали із зали суду. Вона також нагадала, що СБУ поширила інформацію, що буцімто в ІТТ на Аскольдовому Корбана немає. Крім того, Томчук зазначила, що не мала можливості зустрітися з Корбаном, а також сказала про те, що в законодавстві не передбачено можливості повторного затримання: якщо від моменту першого затримання минуло 72 години і рішення суду про запобіжний захід не винесено, то затриманого повинні відпустити.
Крім того, на мітингу під Верховною Радою нардеп Віталій Купій зачитав присутнім резолюцію мітингу. У ній УКРОП вимагає звільнення Геннадія Корбана та усіх політв’язнів, відставки генерального прокурора Віктора Шокіна і глави СБУ Василя Грицака, «котрі замість боротьби з корупцією, тероризмом і сепаратизмом проводять політичні репресії, притягання до відповідальності організаторів і виконавців «Дніпропетровського погрому», які вчинили незаконні й антигуманні дії щодо волонтерів та їхніх сімей», а також притягання до відповідальності представників ГПУ та СБУ, котрі поширювали інформацію, яка ганьбить репутацію, честь і гідність волонтерів Дніпропетровська.
Крім того, патріоти просять громадян підтримати на виборах 15 листопада кандидатів від патріотичних і демократичних сил та не віддавати своїх голосів проросійським колаборантам і зрадникам.