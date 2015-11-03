Адвокат Корбана про "докази" прокуратури: Не може бути доказом те, що дістають з мішка для сміття

«Порушення численні, завтра вони будуть оформлені у відповідних скаргах і заявах», – сказала Томчук.

Так, відповідаючи на запитання про законність затримання Геннадія Корбана у залі суду в Чернігові, адвокат сказала: «Це не має нічого спільного з КПК як таким. Не передбачено затримання особи раз за разом за статтею 208. Я розумію, що прокуратура була у відчаї – таке тільки запалений мозок може придумати».

«Від абсурдності того, що діється, хочеться просто сміятися. Уся країна в прямому ефірі бачить, що насправді відбувається. Не думаю, що залишилась ще хоча б одна людина, яка вірить у те, що має місце якесь кримінальне правопорушення з боку Корбана», – зазначила вона.

Томчук нагадала, що прокуратура наводить як докази відео, яке «склепане» нашвидкуруч, а також гроші та зброю, належність яких її підзахисному не підтверджена жодним чином – відповідно до протоколів обшуків, вони не вилучалися.

«Доказами не можуть бути незрозумілі речі, які дістають з мішка для сміття. Чекаємо закінчення цього політичного шоу», – додала адвокат.

«Коли слідчий орган намагається переконати всіх у чомусь таким безглуздим чином, це значить, що у нього немає нічого, і ми бачимо це з документів», – сказала Томчук.