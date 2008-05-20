У БЮТ звинуватили Ющенка і ПР у змові та створенні ”ширки”

Процес затягування висунення кандидатури від фракції Партії регіонів на посаду першого заступника голови Верховної Ради України свідчить про те, що сьогодні відбуваються переговори щодо формування широкої коаліції.

Про це сьогодні кореспондентові УНІАН заявив народний депутат Володимир ФІЛЕНКО (фракція БЮТ).

За його словами, є інформація, що Партія регіонів не претендуватиме на посаду першого заступника голови ВР, поки не буде сформована широка коаліція.

Народний депутат зазначив, що таку широку коаліцію планується сформувати після проведення дострокових виборів мера Києва.

«Чим довше затягується процес висування кандидатури на посаду віце-спікера, тим реальнішим стає цей план», - сказав він.

В.ФІЛЕНКО також зазначив, що, за попередньою інформацією, після формування широкої коаліції посаду голови Верховної Ради обійме представник Партії регіонів, а прем’єр-міністром стане технічний кандидат.

«Відбувається олігархічна змова проти власного народу і БЮТ на чолі з Президентом», - сказав В.ФІЛЕНКО.