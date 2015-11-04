УКРОП повідомляє про фальсифікацію у Черкасах: "укропівські" голоси віддали БПП та "Опоблоку"

Черкаська обласна територіальна комісія сфальсифікувала результати волевиявлення черкащан, «відписавши» голоси патріотичних сил «Опозиційному блоку» та БПП.

Про це повідомив голова Черкаської обласної організації УКРОП Руслан Зоря.

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За його словами, сьогодні вночі членів Черкаської обласної територіальної комісії терміново зібрали на засідання, де проголосили підсумковий протокол. Він кардинально відрізняється від результатів паралельного підрахунку голосів, проведеного за копіями протоколів з мокрими печатками з ДВК та ТВК, які зібрали та підсумували кілька політичних сил.

За даними з протоколів із районних ТВК, до обласної ради УКРОП набрав майже 7% голосів виборців і у підсумку отримав 7 депутатських мандатів. Проте вночі територіальна виборча комісія оголосила, що УКРОПівці отримали менше 4% голосів виборців, а отже, прохідний бар’єр не долають.

Крім того, зникли виборчі голоси у «Партії ветеранів Афганістану», яка подолала 5% бар'єр. У «Свободи» та «Радикальної партії Олега Ляшка» було «вкрадено» по 1 депутатському мандату.

Натомість, «Опозиційний блок», який на Черкащині набрав найменшу кількість голосів виборців – 3,9%, уночі «подолав» 5-відсотковий бар'єр і отримав 6 депутатських місць в обласній раді.

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Решта мандатів у Черкаській обласній раді дісталися партії «Солідарність» – Блок Петра Порошенка», яка за ніч отримала 24 депутатські мандати замість 18-ти.

Об'єднані патріотичні сили намагаються спільно відстояти волевиявлення жителів: лідери кількох партій та громадських організацій зараз намагаються потрапити на прийом голови облдержадміністрації Юрія Ткаченка. У малій сесійній залі облради вони радяться стосовно подальших спільних дій.