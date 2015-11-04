Стало відомо, де розглядатимуть скаргу захисту Корбана

Сьогодні, 4 листопада, о 14:00, в Печерському районному суді міста Києва відбудеться слухання за скаргою адвокатів Геннадія Корбана щодо його незаконного утримання.

Як повідомляв УНІАН, Корбана було затримано в результаті спільної операції СБУ та Генпрокуратури 31 жовтня у Дніпропетровську. Його доставили до Головного слідчого управління Генпрокуратури в Києві. Згодом стало відомо, що Корбан перебуває в ізоляторі тимчасового тримання СБУ.

2 листопада Новозаводський райсуд Чернігова почав розгляд подання прокуратури про обрання Корбану запобіжного заходу.

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Однак 3 листопада вранці співробітники СБУ вивезли Корбана із суду, після того як адвокати почали вимагати від конвоїрів звільнити лідера «УКРОПу», оскільки о 8.40 сплив 72-годинний термін його утримання.

Потім стало відомо, що його вивезли в ІТУ СБУ у Києві.

У Генпрокуратурі вчора поінформували, що Корбан перебуває у Києві, і з ним проводять процесуальні дії, однак не сказали, де саме.

Також у відомстві заявили, що Корбана вчора затримали на підставі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України (затримання уповноваженою службовою особою без ухвали слідчого судді суду).

Ввечері адвокати Корбана оскаржили рішення про його затримання.