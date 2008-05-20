Луценко обіцяє поставити на сайті МВС «чорний список» кандидатів

19:32, 20 травня 2008
Політика
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Порушують закон "практично всі"

Міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО обіцяє оприлюднити на сайті МВС «чорний список» кандидатів у депутати Київської міської ради, які раніше мали проблеми з законом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Києві.

Зокрема, за словами Ю.ЛУЦЕНКА, в політичній партії «Совість України» присутня особа, яка 14 разів притягувалася до відповідальності за заняття проституцією.

Крім того, аналізуючи перебіг передвиборчих подій у Києві, Ю.ЛУЦЕНКО зазначив, що «практично всі суб’єкти виборів тим чим іншим ступенем порушують виборче законодавство, використовують брудні технології». Як один з прикладів міністр навів факт затримання в Києві громадянина Республіки Конго та двох громадян Нігерії, які агітували киян голосувати за Блок Леоніда Черновецького, пропонуючи їм за це по 300 грн.

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