Луценко обіцяє поставити на сайті МВС «чорний список» кандидатів

Міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО обіцяє оприлюднити на сайті МВС «чорний список» кандидатів у депутати Київської міської ради, які раніше мали проблеми з законом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Києві.

Зокрема, за словами Ю.ЛУЦЕНКА, в політичній партії «Совість України» присутня особа, яка 14 разів притягувалася до відповідальності за заняття проституцією.

Крім того, аналізуючи перебіг передвиборчих подій у Києві, Ю.ЛУЦЕНКО зазначив, що «практично всі суб’єкти виборів тим чим іншим ступенем порушують виборче законодавство, використовують брудні технології». Як один з прикладів міністр навів факт затримання в Києві громадянина Республіки Конго та двох громадян Нігерії, які агітували киян голосувати за Блок Леоніда Черновецького, пропонуючи їм за це по 300 грн.