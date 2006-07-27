Тимошенко: БЮТ не піде в широку коаліцію

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що БЮТ не піде ні в яку широку коаліцію і наполягатиме на дострокових парламентських виборах

Як передає кореспондент УНІАН, про це лідер БЮТ сказала на засіданні круглого столу за участю Президента України.

«Ми не підемо ні в які широкі коаліції ні за яких обставин», - наголосила вона, додавши, що оскільки БЮТ проти того, щоб політика остаточно стала бізнесом, то блок залишає за собою право наполягати на дострокових парламентських виборах.

Передумовою для цього, за її словами, є, зокрема, парламентська більшість після того, як до неї увійшли СПУ і КПУ, які раніше декларували інші цінності, вже не відображають симпатії більшості суспільства. Крім того, наголосила Ю.ТИМОШЕНКО, ВР скомпрометувала себе, а політичні сили, який би документ про єдність вони не підписали – все одно не зможуть об’єднатися і залишатимуться абсолютно різними.

Крім того, вона наголосила, що в усьому світі дострокові вибори є абсолютно нормальною процедурою, коли політики заходять у глухий кут, і що лише протягом 2000-2006 років 10 країн провели такі дострокові вибори. (УНІАН: раніше прес-служба БЮТ повідомляла, що дострокові вибори у 2000-2006 роках, зокрема, відбувались: Португалія (2005 рік), Німеччина (2005, також достроковими були вибори у 1972 і 1983 роках), Ізраїль (2001,2003,2006), Нідерланди (вибори відбудуться 22 листопада 2006), Словаччина (2006), Туреччина (2002), Таїланд (2006), Індія (2004), Японія (2000,2005), Греція (2005), Сербія та Чорногорія (2003), Велика Британія (2001), Хорватія (2003), Данія (2005), Австрія (2002), Канада (2006)).

«Якщо є політичний глухий кут, то (проблему) треба розв’язувати не кулуарними домовленостями, а звертатися до народу – хай він підтримає мандат довіри політиків», - наголосила ЮТИМОШЕНКО.

При цьому вона звернулася до лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА з пропозицією підтримати ідею проведення дострокових виборів, оскільки Партія регіонів заявляє про надзвичайно високу підтримку у суспільстві і що їй нема чого остерігатися.

Водночас, Ю.ТИМОШЕНКО закликала всі демократичні сили – як «Нашу Україну», так і ті партії, що на останніх парламентських виборах не подолали 3% бар’єр, «створити єдину потужну патріотичну демократичну коаліцію – один кулак, і в кінці кінців розставити всі крапки над «і».

Стосовно планів представників парламентських партій створити широку коаліцію, Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, «створення будь-яких таких екзотичних 100% єднань в політикумі не є єднанням країни».

За її словами, в жодній демократичній країні світу не має злиття всіх політичних сил в одну єдність, тоді як є влада і опозиція, які сповідують різне бачення, різні пріоритети, що обумовлює розвиток країни.

Також у своєму виступі Ю.ТИМОШЕНКО розкритикувала останні, за її словами, новації, які запроваджуються в парламенті. Зокрема, сказала вона, тоді як у запропонованому «Універсалі національної єдності» записуються слова про скасування пільг чиновникам, Верховна Рада збільшує видатки на своє утримання 250 млн. грн., лише на 2 млн. грн. збільшуються суми «на літак голови ВР».

Також вона повідомила, що вже 20 депутатів написали заяви на утримання пільгових безкоштовних квартир. «Сьогодні всі знають про корупцію в парламенті – навіщо така нещирість? Папір можна підписати, він все стерпить. Але навіщо це робити?», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.